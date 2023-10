Kto wygra wybory parlamentarne? Polacy wskazali faworyta w sondażu

„Kto według Pani/Pana wygra najbliższe wybory, które odbędą się 15 października i będzie rządził w Polsce?” – takie pytanie zadano respondentom w sondażu, który przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

41 proc. respondentów wybrało odpowiedź „Prawo i Sprawiedliwość z sojusznikami”, a 26 proc. badanych – „Koalicję Obywatelską z sojusznikami”. 33 proc. ankietowanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Debata w TVP. Kto weźmie udział?

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się debata w TVP. Donald Tusk szybko zapowiedział, że weźmie udział w wydarzeniu. Z kolei Jarosław Kaczyński poinformował, że ma już zaplanowane na ten dzień spotkanie w Przysusze. Niedługo później stało się jasne, że PiS będzie reprezentował Mateusz Morawiecki.

W imieniu Trzeciej Drogi głos zabierze Szymon Hołownia, Konfederacji – Krzysztof Bosak, a Bezpartyjnych Samorządowców – Krzysztof Maj. Nowa Lewica jako jedyna zdecydowała się na wystawienie kobiety. W jej imieniu w szranki stanie Joanna Scheuring-Wielgus.

– Mam nadzieję, że wszystkie debaty będą się toczyły zgodnie z pewnymi zasadami przyzwoitości politycznej i że wszyscy zachowają w tym umiar. Bardzo bym tego chciał, żeby to była taka toczona z klasą kampania. Niestety, czasem tego brakuje – powiedział Andrzej Duda na antenie Polsat News.

Andrzej Duda o wyborach i misji formowania rządu

– Namawiam wszystkich moich rodaków, aby wzięli udział zarówno w wyborach w najbliższą niedzielę, jak również w referendum, które będzie się wtedy odbywało – bardzo ważnym referendum dotyczącym naszego bezpieczeństwa i naszej przyszłości. To są kwestie fundamentalne. Zarówno same wybory, jak i tematyka referendum są dla nas niezwykle ważne – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył jednocześnie, że „kampania toczy się obok niego, a on realizuje sprawy państwowe, które bezpośrednio dotyczą rodaków”. – To jest dzisiaj dla mnie najważniejsze, to jest zadanie, które mi powierzyli – podkreślił.

Prezydent wypowiedział się także na temat powierzenia misji formowania rządu po wyborach. – Zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało ten mandat do tego, by formować rząd. Nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło. To jest dzisiaj moje stanowisko – stwierdził prezydent Andrzej Duda na antenie Polsat News.

