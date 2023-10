Ostatni sondaż przed wyborami. Najwięcej zyskuje Platforma Obywatelska

Do wyborów pozostały niespełna trzy dni. Politycy kontynuują swój objazd po kraju. Choć mogłoby się zdawać, że każda z koalicji miała wystarczająco czasu, by wypowiedzieć się w większości kwestii i w pełni zaprezentować swój program wyborczy, to wciąż – jak wynika z badań – słowa, czyny i obietnice mają przełożenie na poparcie.

Ostatnie dni przyniosły wiele zmian. Część posłów opozycji, wraz z grupą wojskowych, przekonuje, że przez Polskę przeszło „trzęsienie ziemi”, które swoim zasięgiem objęło dowództwo. Rezygnacje generałów zdają się nie robić większego wrażenia na partii rządzącej. PiS przekonuje, że bezpieczeństwo kraju jest niezagrożone. W kontekście ostatnich wydarzeń warto przypomnieć, że „bezpieczna Polska” to jedno z haseł wyborczych Zjednoczonej Prawicy.

Kto zyskał, kto stracił? Nowy sondaż wyborczy

Pracownia IBRiS przeprowadziła badanie na zlecenie RMF i „Rzeczpospolitej”. Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,5 proc. poparcia. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje lekki wzrost. W badaniu przeprowadzonym miesiąc temu było to 33,2 proc.

Na drugi miejscu niezmiennie plasuje się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tyska zyskuje w tym sondażu najwięcej, aż 2 pkt proc. Na formację swój głos oddało 28 proc. respondentów, a miesiąc temu grupa ta liczyła 26 proc. Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 10,9 proc. (notując wzrost o 0,6 pkt proc.). Powstałe na czas kampanii porozumienie pomiędzy Polską 2050 Szymona Hołowni, a Polskim Stronnictwem Ludowym pod przywództwem Władysława Kosiniaka-Kamysza rywalizuje na przestrzeni ostatnich sondaży w Lewicą, która w badaniu IBRiS zyskała 10,1 proc. głosów (tak jak w poprzednim badaniu z ubiegłego miesiąca).

Nowy sondaż. Maleje dystans między PO a PiS

Spada poparcie Konfederacji, która notuje 9,2 proc. poparcie (spadek o 0,2 pkt proc.). Poza Sejmem znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 0,9 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.). 7,1 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddać głos. To o 1,9 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.

Badanie wskazuje, że wzrosła frekwencja. 65,3 proc. respondentów planuje udział w wyborach. Miesiąc temu taką chęć deklarowało 57,1 proc. osób.

Czytaj też:

„Dokąd prowadzi Trzecia Droga”? Nowy spot Hołowni i Kosiniaka-KamyszaCzytaj też:

Kuriozalne oskarżenia Kai Godek. Aktywistce nie spodobała się laweta Kingi Gajewskiej