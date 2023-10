Czy KO ma szansę na wygraną? Wyciekło wewnętrzne badanie

Koalicja Obywatelska nie odstaje znacznie od poparcia, jakim cieszy się Prawo i Sprawiedliwość – twierdzi jeden ze sztabowców komitetu, do którego dotarli dziennikarze Onetu. Co więcej, w ich wewnętrznych badaniach Trzecia Droga ma „trwale przekraczać 10 proc”.. Zdaniem rozmówcy portalu jeszcze dwa tygodnie temu „nie było to takie oczywiste”.

Przeważyć mają głosy niezdecydowanych

Z danych przekazanych Onetowi przez sztabowca wynika, że przewaga partii Jarosława Kaczyńskiego wynosi między 2 a 4 pkt proc. – Sytuacja w naszych badaniach jest dość stabilna – twierdzi. O ostatecznym wyniku zadecydować na „relatywnie niska liczba głosów”. Koalicja Obywatelska zakłada, że istnieje szansa na zrównanie się z Prawem i Sprawiedliwością, a nawet przegonienie go. – Wszystko będzie zależało od mobilizacji w niedzielę – mówi sztabowiec.

Zdaniem rozmówcy portalu, bardzo duże znaczenie odegrają osoby niezdecydowane, które ostateczny wybór podjąć mogą nawet „nad urną wyborczą”. Niemniej, jeśli Koalicja Obywatelska doliczyłaby poparcie tych, którzy mimo niezdecydowania deklarują ewentualne oddanie głosu na ich komitet, to według sztabowca „zyskałaby sporo”. – Z drugiej strony mamy dystans do tych deklaracji – twierdzi rozmówca.

Polskę mogą czekać miesiące niestabliności politycznej

Wzrost poparcia dla Trzeciej Drogi, w tym stałe utrzymywanie się przez komitet koalicyjny powyżej wymaganego 8 proc. progu wyborczego, ma radykalnie zwiększyć szansę na przejęcie przez opozycję po nadchodzących wyborach większości parlamentarnej – twierdzi rozmówca Onetu.

Sztabowiec nie wyklucza także, że nawet przy wygranej Prawa i Sprawiedliwości przy teoretycznej większości z Konfederacją, nie zostanie utworzony rząd. – Mogą nas czekać tygodnie, a nawet miesiące politycznej niestabilności – mówi dziennikarzom.

