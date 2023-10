Najnowsze sondaże wyborcze 2023. Kto wygra? Zebraliśmy ostatnie badania

W ostatnich dniach kampanii wyborczej w polskich mediach pojawiły się wyniki licznych sondaży poparcia. Większość badań wskazuje na to, że chociaż Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to nie zbuduje samodzielnej większości. Inne dają szansę rządom opozycji, o ile do Sejmu – razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą – wejdzie sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga.

Sondaż Pollster dla Super Expressu

W piątkowym wydaniu „Super Expressu” pojawiły się wyniki badania przeprowadzonego przez Pollster w dniach 11-12 października. Z sondażu wynika, że na największe poparcie może liczyć PiS z głosami 35,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowała się KO z rekordowym w ostatnich dniach wynikiem 31,4 proc. 10,7 proc. respondentów oddało swój głos na Trzecią Drogę, a 10,5 proc. poparło Lewicę. Decyzją ankietowanych w parlamencie znalazłaby się także Konfederacja z poparciem na poziomie 8,7 proc. Na Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 1,5 proc. badanych, a partia Polska Jest Jedna otrzymała 0,9 proc. głosów.

Badanie Kantar dla „Faktów” TVN i TVN 24

W czwartek, 12 października opublikowano wyniki sondażu zrealizowanego w dniach 10-12 października dla „Faktów” TVN i TVN24. W badaniu przeprowadzonym przez Kantar PiS uzyskał poparcie na poziomie 31 proc. Na drugim miejscu znalazła się KO z głosami 26 proc. respondentów. Jeśli wyborcy zagłosowaliby zgodnie z ankietowanymi, do parlamentu weszłaby także Trzecia Droga (12 proc.), Lewica (11 proc.) oraz Konfederacja (8 proc.). Poza Sejmem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy, których poparło 3 proc. badanych.

Podział poparcia w badaniu IBRiS dla Onetu

W opublikowanym w czwartek sondażu IBRIS dla Onetu PiS uzyskało 34,9 proc. głosów. 28,1 proc. uczestników zrealizowanego w dniach 10-11 października badania poparło KO. Trzecia Droga uplasowała się na trzecim miejscu z wynikiem na poziomie 10,3 proc., a tuż za koalicją Polski 2050 i PSL znalazła się Lewica z poparciem 10 proc. respondentów. Na Konfederację swój głos oddałoby 8,3 proc. uczestników badania. Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali poparcie 1,4 proc. ankietowanych.

Przewidywania z badania CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało w czwartek wyniki sondażu zrealizowanego w dniach 2-11 października. Wskazano, że PiS może liczyć na poparcie 35 proc. respondentów, a na KO zagłosowałoby 22 proc. ankietowanych. W badaniu CBOS – jako jednym z nielicznych w ostatnich dniach – Trzecia Droga nie przekroczyła progu wyborczego dla koalicji, uzyskując 6 proc. głosów. Konfederacja również osiągnęła wynik na poziomie 6 proc., a Lewicę poparło 5 proc. badanych. Na ostatnim miejscu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy z głosami 2 proc. respondentów.

Wyniki sondażu IBRiS dla RMF FM i „Rzeczpospolitej”

Instytut IBRiS przeprowadził w dniach 9-10 października badanie dla RMF FM i „Rzeczpospolitej”. Opublikowane w czwartek wyniki sondażu wskazują na wygraną PiS z poparciem na poziomie 33,5 proc. KO może liczyć na drugie miejsce z głosami 28 proc. ankietowanych. Trzecią Drogę poparło 10,9 proc. badanych, a Lewica uzyskała wynik na poziomie 10,1 proc. Na Konfederację głos oddało 9,2 proc. respondentów, a Bezpartyjnych Samorządowców poparło 0,9 proc. uczestników badania.

