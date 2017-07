Uczestnicy:

Tomasz Sańpruch , redaktor naczelny Capital24.tv,



, redaktor naczelny Capital24.tv, Krzysztof Kozak , dyrektor rynków i sektorów BZ WBK Leasing,



, dyrektor rynków i sektorów BZ WBK Leasing, Łukasz Rumowski , dyrektor rozwoju produktu w ARCUS SA,



, dyrektor rozwoju produktu w ARCUS SA, Aleksander Widera , pomysłodawca i prezes Kredytmarket.com,



, pomysłodawca i prezes Kredytmarket.com, Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros SA.

Dyktat klienta

Według gości Poranka finansowego produkty i usługi wspierające prowadzenie firmy powinny być proste i łatwe do pozyskania, gdyż tego oczekują klienci. Zależy im na jak najszybciej finalizacji procesu kredytowego, czy zawarcia umowy o świadczenie usług. „ Jesteśmy cały czas w kontakcie z klientem. Proponujemy rozwiązania ergonomiczne i elastyczne ”, zaznaczył Ł. Rumkowski. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że w pierwszych latach działalności kluczowe dla przedsiębiorcy jest zdobycie środków na rozwój działalności: „ Dlatego tak ważne jest, by wsłuchiwać się w potrzeby klientów i odpowiednio dopasować dla nich ofertę. 90% klientów firm leasingowych jest z nich zadowolonych. Ten wynik cieszy, ale także zobowiązuje ”, zauważył K. Kozak. Jak stwierdzili rozmówcy Tomasza Sańprucha łatwość pozyskania danego produktu czy usługi oraz jego kompleksowość generuje znaczne oszczędności: „ Zwalniamy klienta z obowiązku finansowania sprzętu, dostarczamy materiały eksploatacyjne, zapewniamy ciągłość obiegu dokumentów – powiedział Ł. Rumkowski – dzięki temu oszczędza czas i pieniądze związane z zakupem i eksploatacją urządzeń ”.

Od postępu nie ma odwrotu

Technologia umożliwia powstawanie nie tylko nowych, ale i coraz lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów produktów. W ocenie uczestników dyskusji polski rynek sprzyja innowacjom i wdrażaniu rozwiązań usprawniającym prowadzenie działalności gospodarczej: „ klienci szukają prostszych procesów w chmurze ”, podkreślił K. Kozak. Z kolei A.Widera zauważył, że w ostatnich latach koszty założenia firmy wielokrotnie spadły właśnie dzięki rozwojowi technologii. Jego zdaniem technologia przyczynia się także do budowy zaufania: „ portale społecznościowe sprawiły, że tracimy anonimowość; łatwiej jest też zidentyfikować negatywne zjawiska i złagodzić ich skutki ”, podkreślił. Z drugiej strony w opinii P. Szczepanowskiego postęp technologiczny przyczynia się do obniżenia poziomu ryzyka prowadzenia biznesu: „ Celem niektórych rozwiązań jest usuwanie niepewności z transakcji ” – przywołał tutaj przykład eksploratora blocków bitcoin - blockchain.

Mały nie znaczy gorszy

Jeśli chodzi o usługi takie jak leasing, kredyt czy ubezpieczenie należności kluczowe dla zawarcia współpracy z potencjalnym klientem jest jego rzetelność i wiarygodność, podkreślili uczestnicy debaty. Usługodawca musi mieć gwarancję wywiązania się kontrahenta z warunków umowy, dlatego też w wiele produktów jest niedostępnych dla pomiotów, które stawiają pierwsze kroki w biznesie. Jednak i tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na zaufanie firm oferujących leasing, jak zaznaczył K. Kozak: „ Jakość naszego portfela pozwala nam podjąć ryzyko współpracy ze startupami ”. P. Szczepanowski dodał, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą także skorzystać z oferty ubezpieczenia należności handlowych: „ To nie są produkty skierowane wyłącznie do dużych podmiotów. Staramy się upraszczać procedury i wyjaśniać naszym partnerom korzyści wynikające z kupna takiej polisy, gdyż skala niektórych wydarzeń na rynku może często być druzgocąca dla mniejszych przedsiębiorstw ”, zauważył.

Rozmówcy T. Sańprucha ocenili, że przedsiębiorcy są ambitni i wymagający, a przede wszystkim chcą się rozwijać - dlatego korzystają z różnego rodzaju produktów wspierających ich działalność. Zdaniem K. Kozaka, takie branże jak leasingowa, kredytowa czy ubezpieczeniowa muszą nieustannie wzbogacać i zmieniać swoją ofertę – także poprzez wdrażanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Na sytuację polskich przedsiębiorców, a przez to ich potrzeby mogą wpłynąć także czynniki zewnętrzne – jak Brexit, czy kondycja drugiej co do wielkości gospodarki świata: „ Chiny to kluczowy partner handlowy Niemiec, dlatego problemy w Chinach mogą bumerangiem zatoczyć koło i wrócić do Polski ”, podkreślił P.Szczepankowski.