Pierwsza lesbijka na stanowisku prezydenta USA. Zagra ją Jennifer Aniston

Najnowsza produkcja Netflixa, „First Ladies” , ma powiadać o pierwszej kobiecie na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych a zarazem pierwszej osobie homoseksualnej pełniącej najwyższy urząd w USA. Opis filmu jest na razie bardzo lakoniczny, producent nie chce zdradzać szczegółów. „Kiedy Beverly i Kasey Nicholson wprowadzą się do Białego Domu, udowodnią, że za każdą wielką kobietą... stoi inna wielka kobieta” – czytamy.

Na chwilę obecną wiadomo, że scenariusz do First Ladies napisze Tig Notaro oraz jej narzeczona Stephanie Allynne. Notaro będzie także odpowiedzialna za produkcję „First Ladies” . Wśród producentów znaleźli się m.in. Adam McKay i Will Ferrell. Netflix nie chciał zdradzić, kiedy komedia polityczna zostanie wyemitowana.

Czytaj także:

Avicii przepowiadał swoją śmierć w dokumencie Netflixa. Był zmuszany do występów?