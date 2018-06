Jedną z ról zagra w nim Will Ferrell. Będzie on również współscenarzystą i producentem obrazu. Inspiracją dla gwiazdora była tegoroczna edycja konkursu. Ferrell deklaruje też, że jest fanem Eurowizji dzięki swojej żonie. Szczegóły fabuły ani data premiery nie są znane. Będzie to już drugi wspólny projekt Ferrella i Netflixa.