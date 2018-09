„Zimna wojna” polskim kandydatem do Oscara. Z jakimi filmami powalczy dzieło Pawlikowskiego?

Obraz, który miał premierę w tym roku podczas festiwalu filmowego w Cannes, został uhonorowany na nim nagrodą za najlepszą reżyserię. W minioną sobotę film Pawła Pawlikowskiego zwyciężył na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Zimna wojna” przedstawia historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem, ale nie umieją też ze sobą żyć. Tło wydarzeń stanowi zimna wojna lat 50., a akcja filmu rozgrywa się w Polsce, Jugosławii, Paryżu i Berlinie. W filmie zagrała plejada polskich gwiazd. W role zakochanych wcielili się Tomasz Kot oraz Joanna Kulig. Oprócz nich w „Zimnej wojnie” wystąpili m.in. Borys Szyc, Agata Kulesza, Adam Woronowicz i Adam Ferency.

Kandydaci z innych państw

Jak podaje filmweb.pl, wśród zgłoszonych filmów z innych państw, warto zwrócić uwagę na kilka tytułów. Francja postawiła na dramat „Le douleur” w reżyserii Emmanuela Finkiela. RPA, które zdobyło Oscara w 2006 roku za „Tsotsi”, w tym roku zgłosiło „Sew the Winter to My Skin”, który zaprezentowano na festiwalu w Toronto. Rewelacją tegorocznych festiwali jest „Village Rockstars”, który do konkursu zgłosiły Indie. Na liście nadesłanych prezentacji jest już 70 filmów. Pozostałe państwa mają czas do 1 października. Poniżej znajduje się lista zgłoszonych do tej pory filmów.