Judi Dench staje w obronie Kevina Spacey'ego. „Odebranie mu roli było błędem”

– Czy mamy teraz odkrywać historię? Każdy, kto źle zachował się w jakiś sposób, złamał prawo lub popełnił jakąś obrazę, czy zawsze będzie usuwany? – powiedziała dziennikarzom w San Sebastian Judi Dench. Podkreśliła, że dla niej Kevin Spacey był i nadal jest „najcudowniejszym aktorem i dobrym przyjacielem”.

Judi Dench nawiązała w ten sposób do usunięcia 59-latka z roli w filmie „All the Money in the World”, czyli „Wszystkie pieniądze świata”. Taką decyzję podjęto w związku z zarzutami wobec aktora. Kevin Spacey jest oskarżany o molestowanie seksualne. Brytyjska aktorka wspomniała, że Spacey był dla niej „nieocenionym pocieszeniem” w czasie, kiedy pracowali razem na planie filmowym niedługo po śmierci męża artystki.

Kevin Spacey oskarżany o molestowanie

Afera wokół Kevina Spaceya rozpoczęła się w momencie, gdy aktor Anthony Rapp opowiedział o tym, jak przed laty miał paść ofiarą molestowania gwiazdora. W ślad za jego historią pojawiły się kolejne podobne opowieści. Scotland Yard wszczął dochodzenie ws. Kevina Spacey'ego po tym, jak aktor oskarżony został o molestowanie seksualne przez aspirującego brytyjskiego aktora. Do wspomnianej napaści miało dojść w 2008 roku.

W pewnym momencie do fali oskarżeń dołączył się Harry Dreyfuss. Aktor twierdził, że Spacey molestował go, gdy miał 18 lat. Opublikował swoją historię na portalu Buzzfeed.com. Jak przekonywał, zainspirował go Anthony Rapp, od którego opowieści zaczął się skandal wokół Kevina Spacey'ego. Dreyfuss mówił, że on także padł ofiarą starszego kolegi, który czynił mu awanse w 2008 roku, gdy Spacey i Richard Dreyfus pracowali wspólnie nad sztuką w Londynie.

Netflix, jako producent „House of Cards”, wydał oświadczenie w związku z aferą wokół gwiazdora. Firma poinformowała o zakończeniu współpracy z aktorem.

