Co nowego na Netlfixie w październiku? Czeka nas wiele serialowych niespodzianek

"Marvel: Daredevil 3", premiera 19 października

Niewidomy Matt Murdock za dnia walczy po stronie prawa jako adwokat, a nocą sam wymierza sprawiedliwość jako superbohater Daredevil.



"Big Mouth" sezon 2, premiera 5 października

Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastolatków do góry nogami.



"Great News" sezon 2, premiera 25 października

Plany ambitnej dziennikarki programu informacyjnego przybierają dziwny obrót, gdy jej mama zaczyna staż w tej samej stacji.



"Bodyguard", premiera 24 października

Weteran walk w Afganistanie zapobiega atakowi terrorystycznemu, po czym dostaje zadanie ochraniania minister, która była gorącą orędowniczką wojny, z której powrócił.



"Wanderlust", premiera 19 października

Terapeutka (w tej roli Toni Collette) stara się uratować swoje małżeństwo po tym, jak wypadek rowerowy zmusza parę do innego spojrzenia na swój związek.



"Ewolucja hip-hopu" sezon drugi, premiera 19 października

Serial dokumentalny złożony z wywiadów z raperami, didżejami i producentami, w którym możemy prześledzić dynamiczny rozwój kultury hip-hopowej od lat 70. do 90.



"Paranormalne doświadczenia", premiera 19 października

Uczestnicy programu opowiadają prawdziwe historie o przerażających wydarzeniach, które nie dają im spokoju. Twórcy produkcji tworzą natomiast rekonstrukcję tych wydarzeń.



"Fightworld", premiera 12 października

Aktor i miłośnik sztuk walki Frank Grillo podróżuje po świecie, poznając i testując różne techniki walki.



Fantazyjne Frykasy Christine McConnell, premiera 12 października

Christine McConnel zaprasza nas do swojego domu, w którym przygotowuje przerażające desery.



"Terrace House: Opening New Doors" część czwarta, premiera 9 października

Grupa młodych ludzi, wśród których znajdują się szef kuchni, snowboarder i hokeistka, udaje się do lasu Karuizawa, aby spełnić swoje marzenia.



"YG Future Strategy Office", premiera 5 października

Paradokumentalny sitcom, w którym Seungri, gwiazda K-popu i najmłodszy członek zespołu BIGBANG, próbuje zarządzać biurowym zespołem złożonym z leni i nieudaczników.



"Little Things" sezon 2, premiera 5 października

Dhruv i Kavya powracają w drugiej rundzie. Tym razem po to, żeby znaleźć sposób na podejmowanie decyzji dla siebie. Zanim się zestarzeją, muszą nauczyć się, jak starzeć się razem.



"Dancing Queen", premiera 5 października

Wielkie sukcesy. Blask i sława. Alyssa Efwards w dzień trzęsie szkołą tańca, a w nocy - światem drag.



"Pożeracz mięsa" sezon siódmy, premiera 2 października

Steven Rinella - myśliwy, autor, kucharz i obrońca przyrody - odwiedza odległe i zachwycające miejsca w poszukiwaniu zwierzyny, która potrafi zachwycić smakiem.



"Riverdale" sezon trzeci, premiera 11 października

Trzeci sezon serialu ma rozpocząć się trzy miesiące po wydarzeniach, które zakończyły drugi sezon produkcji. Archie opuści więzienie, podczas gdy jego związek z Veronicą będzie przeżywał kryzys. Zwiastun sugeruje, że Betty odkryje przerażającą sektę. Nowy sezon ma być też pełen retrospekcji, w których bohaterowie zagrają swoich rodziców z czasów młodości.



"The Chilling Adventures of Sabrina", premiera 26 października 2018

Reboot serialu o nastoletniej czarownicy Sabirinie Spellman, a jednocześnie adaptacja komisku z serii Archie Horror. W główną rolę wciela się znana z serialu "Mad Men" niezwykle zdolna aktorka młodego pokolenia Kiernan Shipka.