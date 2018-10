Premiera filmu „Narodziny gwiazdy” w Londynie. Lady Gaga w oryginalnej kreacji

Ostatnio Lady Gaga wybierała proste, klasyczne suknie, co jak sugerują eksperci miało być częścią starań by przedstawić „Lady Gagę – aktorkę”. Nie zapominajmy jednak, że na początku swojej kariery faworytem wśród projektantów był dla Lady Gagi Alexander McQueen. To właśnie ona była jedną z pierwszych osób, które odważyły się założyć jego sławne buty „Amadillo”. Przed śmiercią McQueena w lutym 2010 roku, Gaga stała się jego bliską przyjaciółką i muzą. Dlatego pewnie powrót Lady Gagi do tego projektanta na premierze w Londynie, wydał się wszystkim krytykom bardzo naturalnym nawiązaniem do początków jej kariery.

Narodziny gwiazdy

Film opowiada historię Jacksona Maine'a (Bradley Cooper) i Ally (Lady Gaga). Maine jest gwiazdorem muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną piosenkarkę Ally. Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Kariera Ally szybko jednak przyćmiewa dokonania Jacka i musi sobie poradzić z tym, że jego gwiazda powoli gaśnie.

Premiera filmu w Polsce 30 listopada 2018 roku.