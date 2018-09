Dakota Johnson podała swój numer telefonu podczas festiwalu Global Citizen

Na wydarzeniu obecna była też aktorka znana z „50 Twarzy Greya” Dakota Johnson. Przekazała wsparcie dla wszystkich ofiar napaści na tle seksualnym i opowiadania swoich historii. W tym celu gwiazda zdecydowała się nawet podzielić swoim numerem telefonu. – Chcę wam pomóc – kobiety i dziewczyny z całego świata – opowiedzcie mi swoją historię – podkreśliła na scenie Johnson. Wyciągnęła z kieszeni telefon komórkowy i kontynuowała: – To jest mój numer telefonu, chce żebyście do mnie zadzwoniły i opowiedziały swoje historie na poczcie głosowej albo wysyłajcie go na maila: dakota.johnson@globalcitizen.org. Powiedzcie mi, co przeszłyście. To apel do wszystkich kobiet i dziewczyn, które cierpią – zaznaczyła Johnson. Numer telefonu podany przez aktorkę to: 212-653-8806.

– Jeżeli mówisz innym językiem niż ja, to i tak jest to okej. Mamy zespół do tego, który przetłumaczy twoje słowa. Jeżeli pojawią się z kolei jakieś groźby pod moim adresem, to też cię znajdziemy – dodała.