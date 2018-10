Dawid Podsiadło z nowym singlem. „Nie ma fal” będzie hitem?

Już 19 października premiera najnowszego albumu Dawida Podsiadło. „Małomiasteczkowy” zawiera 10 piosenek, w tym hit o tym samym tytule. Na płycie znajdzie się także „Nie ma fal”, którego premiera nastąpiła w czwartek.

„Jak zespoły zza granicy”

– To utwór o sytuacjach, w których pozornie wszystko jest w porządku. A mimo to jakoś trudno wyobrazić sobie kolejny dzień z przyjemnością – wyjaśnił muzyk. „Chętnie mogę złapać się za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze” – śpiewa Podsiadło, a całość traktuje o relacjach międzyludzkich i problemach w komunikacji.

Uwagę przykuwa także nagranie towarzyszące piosence. Nie jest to teledysk, o czym autorzy materiału informują już na początku. „Do tego utworu będzie teledysk, taki prawdziwy. Ale dopiero za jakiś czas, więc teraz, żebyście nauczyli się słów na koncerty, zrobiliśmy tzw. lyrics video, czyli muzykę z tekstem. Jak zespoły zza granicy” – czytamy w opisie do singla.

Tekst do piosenki napisał Dawid Podsiadło. W warstwie muzycznej wspomagał go Bartosz Dziedzic. W zapowiedzi całego albumu czytamy, że piosenki będą poruszały niełatwe tematy - „od problemów z komunikacją związku, przez ciemne strony sławy po poszukiwanie w sobie siły i odwagi – ale podaje je w błyskotliwej formie i z właściwym sobie specyficznym humorem”.

Czytaj także:

Dawno niewidziana postać z „Gry o Tron” powróci w 8. sezonie