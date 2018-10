Tina Turner wyznaje, że rozważała samobójstwo. „To nie było życie”

Jak tłumaczy artystka w swojej nowej książce, wszystko zaczęło się od tego, że próbowano wyleczyć jej wysokie ciśnienie przy pomocy leków homeopatycznych. To doprowadziło do tego, że jej nerki były sprawne tylko w 20 procentach. Wówczas Turner pomyślała o dramatycznym kroku. W Szwajcarii legalna jest „śmierć na życzenie” . Dochodzi do tego przy asyście odpowiednio powołanych do tego osób. – Nie tak wyobrażałam sobie życie, ale toksyny w moim ciele zaczęły je przejmować. Nie mogłam jeść. To było przetrwanie, a nie życie – pisze artystka. – Zaczęłam myśleć o śmierci. Skoro moje nerki funkcjonowały coraz gorzej i to był dla mnie czas, by odejść, mogłam to zaakceptować. (...) Nie przejmowałam się myślą o umieraniu, ale martwiłam się, w jaki sposób to nastąpi – dodaje.

78-latka przyznaje, że jej mąż Erwin Bach „zaszokował ją mówiąc, że chce jej oddać jedną ze swoich nerek” . To uratowało jej życie. Do operacji doszło w 2017 roku. Piosenkarka zaznacza, że od czasu operacji stara się żyć pełnią życia.

Czytaj także:

Narkotykowy baron wśród półnagich kobiet w teledysku. Policja szuka go od dwóch lat