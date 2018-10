Selena Gomez przeszła załamanie nerwowe. Trafiła do szpitala

Jak donoszą amerykańskie media, aktorka i piosenkarka w ubiegłym miesiącu przyjęta została do Centrum Medycznego Cedars-Sinai w Los Angeles po tym, jak okazało się, że ma niską liczbę białych krwinek – to potencjalny efekt uboczny u pacjentów po przeszczepie nerki. Gomez w 2017 roku przeszła transplantację nerki. Piosenkarka trafiła później do raz jeszcze do szpitala, ponieważ ilość białych krwinek nie zwiększała się. Plotkarski portal TMZ podał, że w trakcie tej wizyty Gomez miała „załamanie nerwowe” i „atak paniki”, wyrwała kroplówkę ze swojej ręki i była „bardzo przestraszona i zła” z powodu tego, że musi zostać w szpitalu. To właśnie skłoniło ją do szukania pomocy w centrum zdrowia psychicznego.

– Miała ciężkie kilka tygodni, a napad paniki w szpitalu był punktem zwrotnym – mówi osoba z otoczenia artystki. – Uświadomiła sobie, że musi szukać dodatkowej pomocy w związku z jej problemami emocjonalnymi. Jest otoczona bliskimi i rodzinom, ma dużo wsparcia. Jest już lepiej – dodało anonimowe źródło.

Pod koniec września Selena Gomez, która jest jedną z ludzi, którzy mają najwięcej obserwujących na Instagramie (144 mln ludzi), poinformowała, że robi przerwę od mediów społecznościowych. "Jestem bardzo wdzięczna za to, że media społecznościowe pozwalają nam wygłaszać opinie, jednak tak samo wdzięczna jestem za to, że mogę zrobić krok w tył i pożyć trochę w chwili, która jest mi dana. Pamiętajcie – negatywne komentarze mogą zranić uczucia każdego" – napisała.