Minister Gliński krytycznie o „Klerze”: To jest film jednostronny

Film Wojciecha Smarzowskiego, który wszedł na ekrany 28 września, obejrzało już 2,5 mln Polaków. Minister Gliński przyznał, że nie widział go jeszcze, ale czytał streszczenie scenariusza. Jego zdaniem już z tego można wnioskować „jaki jest film” .

– Relacje moich współpracowników jednoznacznie o tym mówią. Chodzi mi o to, że to jest film jednostronny i przecież twórca też chyba nie powie, że to jest obraz obiektywny. On twierdzi, że to jest kreacja artystyczna, do której ma prawo, w związku z tym skondensował wszystkie negatywne zjawiska – wskazał minister kultury.

Sukces „Kleru”