Francuzi zachwyceni Joanną Kulig. „Nowa sensacja kina” na okładce magazynu „Elle”

Kariera Joanny Kulig jest ostatnio pasmem sukcesów. Rola aktorki w „Zimnej wojnie” Pawła Pawlikowskiego zachwyciła nie tylko polską publiczność, ale też widzów i krytyków poza granicami naszego kraju. Zdaniem amerykańskiego portalu „The Playlist” za rolę Zuli w „Zimnej Wojnie” Kulig ma szansę na nominacje do Oscara.

Polka może dodać teraz do swoich sukcesów pojawienie się na okładce francuskiego magazynu „Elle” . Kulig ma na zdjęciu czarną sukienkę z dekoltem.

Ostatnio informowaliśmy, że Joanna Kulig zdobyła rolę w amerykańskim serialu. Polka wystąpi w najnowszej produkcji Amazona zatytułowanej „Hanna”. Wcieli się w matkę tytułowej bohaterki i będzie pojawiała się w retrospekcjach serialu. Sceny z udziałem polskiej aktorki zostały już zrealizowane. Kulig o swoim nowym zawodowym wyzwaniu opowiedziała w rozmowie z magazynem „Tele Tydzień”. Stwierdziła m.in., że rola bardzo ją zaskoczyła.

– Serial „Hanna” został wyprodukowany przez Amazon. Kręciliśmy go w Budapeszcie. Wcieliłam się w mamę głównej bohaterki, Joannę. Gdy to usłyszałam, byłam zaskoczona – Jak to, mam zagrać matkę? Okazało się, że w retrospekcjach – zdradziła. – Moim partnerem był Joel Kinnaman. Mieliśmy skomplikowane sceny pościgów. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało – dodała.

