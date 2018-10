„Kler” pobił kolejny rekord. Tym razem w Wielkiej Brytanii

"Kler"

Kilka tygodni temu "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego była pierwszym filmem zagranicznym, który w tym roku w Wielkiej Brytanii zarobił 1 milion funtów. Teraz w kinach pojawił się "Kler", który do tej granicy dotarł w zaledwie cztery dni (dla porównania "Zimna wojna" milion funtów zarobiła w dwa tygodnie). To największy w historii brytyjski debiut polskiego filmu.



"Mała stopa"

"Mała stopa" w ostatni weekend w Wielkiej Brytanii zarobił 2,32 miliony funtów co oznacza, że pięć filmów w brytyjskiej kasie biletowej zarobiło co najmniej 2 miliony funtów. Jest to sytuacja, która zdarzyła się w Wielkiej Brytanii tylko trzy razy w tym roku.



"Pierwszy człowiek"

"Pierwszy człowiek" w reżyserii Damiena Chazelle z udziałem Ryana Goslinga jako astronauty Neila Armstronga, musiał zadowolić się co prawda czwartym miejscem, jednak zarobił w weekend otwarcia aż 2,42 miliony funtów, co jest przyzwoitym wynikiem jak na debiut.



"Johnny English Strikes Again"

"Johnny Englisz Strike Again" zarobił w ostatni weekend w brytyjskich kinach 2,9 miliona funtów.



"Venom"

Chociaż "Venom" w ostatni weekend wyprzedzony został przez "Narodziny gwiazdy", znalazł się na zaszczytnym drugim miejscu, zarabiając 3 miliony funtów.



"Narodziny Gwiazdy"

Podczas weekendu otwarcia w brytyjskiej kasie biletowej film "Narodziny gwiazdy" znalazł się na trzecim miejscu tuż za "Venomem" i "Hohnny English Strikes Again". Sytuacja ta odmieniła się jednak przy okazji następnego weekendu - produkcja "Narodziny gwiazdy" znalazła się na pierwszym miejscu, strącając z tej pozycji "Venoma".Galeria:

„Kler” Smarzowskiego wchodzi do kin. Internauci stworzyli okolicznościowe memyCzytaj także:

Powstanie film biograficzny o Amy Winehouse. Kto zagra artystkę?