Arya Stark w ostatniej scenie „Gry o Tron”. Aktorka zdradziła szczegóły

– Miałam o wiele więcej do zrobienia, niż w poprzednich częściach, głównie dlatego, że jest teraz już mniej postaci, więc każdy ma więcej do odegrania – przekazała w wywiadzie dla „The Guardian” Maisie Williams. – Dotarliśmy do końca i nie chciałam już więcej nic zagrać. Wyczerpałam każdy możliwą część Aryi – dodała.

Poproszona o opisanie swojej ostatniej sceny w „Grze o Tron” aktorka uznała, że była ona „piękna” i że ostatnia scena, w której zobaczymy Aryię będzie podobna do tych, w jakich jej bohaterka widywana była wcześniej, czyli głównie samotna. – Byłam sama – szok! Arya zawsze jest cholernie samotna. Widziałam łzy i słuchałam przemówień. Skończyłam ten serial doskonałą sceną – zaznaczyła.

„Gra o Tron” powraca z ostatnim sezonem do HBO GO w 2019 roku.

