Steven Soderbergh tworzy film o aferze Panama Papers. Kogo zobaczymy w obsadzie?

W lipcu 2016 roku ogłoszono, że Steven Soderbergh jest gotowy zrealizować projekt, który roboczo nosił tytuł „Panama Papers”. W kwietniu 2018 roku ogłoszono, że Soderbergh będzie też reżyserem filmu, teraz zatytułowanego „The Laundromat”. Scenariusz do filmu napisał Scott Z. Burns. Poinformowano ponadto, że produkcja rozpocznie się jesienią 2018 roku.

Film opowiadał będzie o grupie dziennikarzy, którzy zdobyli 11,5 miliona plików, które łączą najpotężniejszych polityków na świecie z tajnymi kontami bankowymi, założonymi w celu uniknięcia płacenia podatków.

Wiemy już, że dystrybutorem filmu będzie Netflix. W maju podano, że w filmie zagra Meryl Streep, Gary Oldman i Antonio Banderas. W sierpniu do obsady dołączył Alex Pettyfer. Teraz ogłoszono, że do obsady dołączyli: David Schwimmer, Will Forte, Matthias Schoenaerts, Jeffrey Wright, Chris Parnell, James Cromwell, Melissa Rauch i Larry Wilmore.

Czytaj także:

Keira Knightley nie pozwala córce oglądać bajek Disneya. Dlaczego?Czytaj także:

Zwłoki 20-letniej modelki znalezione w walizce. Zginęła, bo odmówiła uprawiania seksu?