Na ekrany wchodzi adaptacja powieści Severskiego. Gdzie obejrzeć serial „Nielegalni”?

Serial „Nielegalni” to adaptacja serii powieści szpiegowskich Vincenta V. Severskiego. Opowiada o świecie supertajnych szpiegów. Głównym bohaterem jest agent wywiadu Konrad Wolski (Grzegorz Damięcki). W obsadzie znaleźli się też: Sylwia Juszczak, Filip Pławiak, Agnieszka Grochowska, Andrzej Seweryn, Adam Woronowicz, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop, Jan Frycz, Arkadiusz Detmer, Marcin Czernik, Synnove Macody Lund, Siergiej Frolow, Fatima Gorbenko.

Odcinki wyreżyserowali Leszek Dawid (odc. 1-5) i Jan P. Matuszyński (odc. 6-10).

Gdzie oglądać serial „Nielegalni”?

Abonenci nc+ będą mogli obejrzeć trzy pierwsze odcinki serialu dzień przed premierą telewizyjną, czyli 20 października.

Odcinki „Nielegalnych” będą dostępne od godz. 18:00 dla abonentów nc+ posiadających opcję dodatkową Canal+ w serwisach nc+ GO TV i nc+ GO w ramach kolekcji Canal+ VOD. W ramach wymienionych serwisów abonenci będą mogli zobaczyć premierowe odcinki z ponad tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do premiery antenowej.

