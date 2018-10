„53 wojny” w kinach. Reżyserka Ewa Bukowska nagrodzona za najlepszy debiut

Anka i Witek są kochającym się małżeństwem. On jest korespondentem wojennym, który większość roku spędza na wojnie. Ona nieustannie czeka, aż mąż wróci do domu. Anka stara się żyć normalnie, jednak niepewność o życie Witka coraz bardziej zatruwa jej rzeczywistość. Gdy on po raz kolejny wyjeżdża w rejony objęte wojną, ona zaczyna szykować się na najgorsze.

Film powstał na motywach książki Grażyny Jagielskiej „Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym” – autobiograficznej opowieści o związku z Wojciechem Jagielskim, słynnym reporterem wojennym oraz pobycie w pobycie w klinice leczenie stresu bojowego. Jagielska trafiła tam, choć nigdy nie była na wojnie.

Ewa Bukowska nagrodzona za debiut

„53 wojny” były do tej pory prezentowane na wielu międzynarodowych festiwalach filmowych: w Karlowych Warach (międzynarodowa premiera), na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i film”, na Nowych Horyzontach we Wrocławiu, podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (konkurs Inne Spojrzenie) i na Festiwalu Filmowym w Hajfie. Przed filmem kolejne pokazy, m.in. w Konkursie Debiutów Reżyserskich 2018 i Konkursie Filmów Polskich prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage oraz na Tofifest w Toruniu. Dystrybutorem filmu „53 wojny” jest NEXT FILM – firma należąca do Grupy Agora, która zajmuje się produkcją i dystrybucją filmową.

W przededniu premiery Stowarzyszenie Filmowców Polskich poinformowało, że reżyserka Ewa Bukowska została laureatką tegorocznej nagrody im. Janusza „Kuby” Morgensterna „Perspektywa” dla debiutujących reżyserów.

