Ross z „Przyjaciół” złodziejem? Post policji stał się viralem i trudno się temu dziwić

Policjanci z Blackpool w poście na Facebooku poinformowali, że proszą świadków o zidentyfikowanie mężczyzny podejrzanego o kradzież, który opuścił restaurację, niosąc coś, co przypomina puszki z napojem. Domniemana kradzież miała mieć miejsce 20 września.

Użytkownicy Facebooka szybko zauważyli w, że podejrzany jest niezwykle podobny do Rossa Gellera – postaci z serialu „Przyjaciele” , granej przez Davida Schwimmera. W komentarzach pod postem pojawiły się nawiązania do poszczególnych odcinków serialu.

„Miałem przeczytać raport o tej sprawie, ale liczył 18 STRON zapisanych Z PRZODU I Z TYŁU. Tak się rozpisali, że zasnąłem” – pisze jeden z internautów.

„Powinniście ostrzec ludzi, że ten gość ćwiczył karate i specjalizuje się w UNAGI – stanie totalnej świadomości” – dodaje internautka.

„Dajcie mu spokój. Wychowywał się z Moniką. JEŻELI NIE JESZ SZYBKO, NIE JESZ WCALE” – czytamy w kolejnym.

„To nie Ross, to Russ. Chce wrobić Rossa, żeby wygrać Rachel!” – czytamy.

Wiele osób w komentarzach pisało też, że nie zna samego złodzieja, ale zna jego „przyjaciół” .

Jedna z internautek, która twierdzi, że jest matką okradzionego restauratora, zwróciła co prawda uwagę na to, że nie powinno się żartować ze sprawy, bo w końcu doszło do kradzieży. Szybko jednak została zasypana odpowiedziami w stylu: „Ze smutkiem słuchamy o tym, że to nie był twojego syna dzień, tydzień, miesiąc, a nawet rok” . Jest to nawiązanie do piosenki, która pojawia się w „Przyjaciołach” zatytułowanej „I'll be there for you” zespołu The Rembrandts, a konkretnie fragmentu: „When it hasn't been your day, your week, your month or even your year, but (...)”. Pojawiły się też nawiązania do nazw odcinków serialu, które zaczynają się od „Ten, w którym (...)”. Jeden z komentujących zasugerował, że ten odcinek można byłoby nazwać: „Ten, w którym Ross zostaje złodziejem” .







W odpowiedzi na masę komentarzy, postanowiła w końcu zareagować na doniesienia o podobieństwie, sama policja. „Dziękujemy za wasze szybkie odpowiedzi. Zbadaliśmy sprawę i potwierdziliśmy, że David Schwimmer był w tym czasie w Ameryce. Bardzo nam przykro, że przekazujemy wam tę wiadomość” – napisali funkcjonariusze.

