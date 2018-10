Listopadowe nowości w Netflixie. Na co warto zwrócić uwagę?

Westside, premiera 9 listopada

Dziewięcioro muzyków, którzy zmagają się z problemami finansowymi, postanawia wziąć udział w programie dotyczącym nagrywania jednego z hollywoodzkich show.



Riverdale: Sezon 3, premiera 8 listopada

Serial opisuje losy nastolatków, którzy wplątali się w mroczną tajemnicę miasteczka Riverdale. Oprócz tego spotykają na swojej drodze typowe problemy nastolatków związane z rodziną, pierwszymi miłościami, czy szkołą.



"Dobre Miejsce", sezon 3, premiera 2 listopada

Dalsze losy historii, która zaczęła się od trafienia przez Eleanor Shellstrop po śmierci do Dobrego Miejsca. Kobieta chciała tam za wszelką cenę pozostać, więc podjęła decyzję, by stać się lepszym człowiekiem.



"Być patriotą — zaprasza Hasan Minhaj”, premiera 4 listopada

Produkcja jest analizą współczesnego krajobrazu politycznego, ale także kulturowego. Hasan Minhaj pokaże widzom trendy, które kształtują współczesny świat.



"Rzymskie dziewczyny", 30 listopada

Serial przedstawia losy grupy nastolatek z Rzymu. Dziewczyny odrzucają panujące normy społeczne. Poszukują własnej tożsamości i niezależności. Jak sobie poradzą?



"Druga strona wiatru", 2 listopada

Film przedstawia ostatni dzień życia legendarnego reżysera, który pracuje nad rozpoczętym projektem i zastanawia się nad przyszłością swojego dziedzictwa.



"Świąteczny kalendarz", premiera 2 listopada

Serial opowiada historię ludzi, którzy postanawiają zawalczyć o swoje marzenia nie tylko na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, ale także na co dzień. Ważną rolę odegra tytułowy świąteczny kalendarz.



"Wikingowie", 5 sezon, premiera 30 listopada

Seria "Wikingowie" to historia podbojów wikinga Ragnara Lothbroka, który stara się zdobywać nordyckie wpływy, podważając przywództwo lokalnego jarla.



"1983", premiera 30 listopada

1983 to polskojęzyczna produkcja Netflix Original. Oficer śledczy (Robert Więckiewicz) oraz student prawa (Maciej Musiał) wykryją spisek, który sprawił, że w 2003 roku żelazna kurtyna wciąż nie upadła. Serial reżyserują Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga Chajdas i Agnieszka Smoczyńska.



"The Kominsky Method", premiera 16 listopada

Ta komediowa produkcja przedstawia losy aktora, którego sytuacja życiowa zmusi do zrezygnowania ze swojego obecnego zajęcia. Jak sobie poradzi? Co przyniesie mu sławę? W rolach głównych Michael Douglas i Alan Arkin.



Narcos: Meksyk, premiera 16 listopada

Serial będzie przedstawiał działalność narkotykowych karteli, przemytników, a co za tym idzie konflikt przestępców z wymiarem sprawiedliwości. W głównych rolach będzie można oglądać Michaela Peñę i Diego Lunę.



"House of Cards", 6 sezon, premiera 2 listopada

6 seria "House of Cards" jest jedyną, w której zabraknie Francis Underwooda. Dowodzenie po prezydencie przejmie jego żona, Claire Underwood, do której zgodnie z zapowiedziami będzie należała ostatnia seria opisywanej historii.