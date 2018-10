„Chilling Adventures of Sabrina” debiutują na Netflixie! Dlaczego warto zobaczyć serial?

„Chilling Adventures of Sabrina” to amerykański serial wyprodukowany przez Warner Bros i opracowany przez Roberto Aguirre-Sacasa dla platformy Netflix. Serial stworzony został na podstawie serii komiksów o tym samym tytule.

Serial skupia się na postaci Sabriny, która musi okiełznać swoją dwoistą naturę pół-czarownicy, pół-śmiertelnika, podczas walki z siłami zła, które zagrażają jej, jej rodzinie oraz całemu światu. W główną rolę wciela się znana z serialu „Mad Men” niezwykle zdolna aktorka młodego pokolenia Kiernan Shipka. W obsadzie znaleźli się także: Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Richard Coyle i Miranda Otto.

W rozmowie z „Glamour” Kiernan Shipka przyznaje, że „Chilling Adventures of Sabrina” zupełnie różni się od serialu „Sabrina, nastoletnia czarownica” z Melissą Joan Hart z lat 90. Jak tłumaczy aktorka, nowa produkcja Netflixa utrzymana jest w zupełnie innej konwencji. – Porusza wiele istotnych kwestii, jak choćby poznawanie samego siebie i umiejętność odnalezienia się w niekoniecznie łatwej życiowej sytuacji – zaznacza. – Wiem, że zagranie głównej roli w serialu „Chilling Adventures of Sabrina” brzmi to dość banalnie, ale to naprawdę najbardziej magiczna rzecz, jaka dotychczas mi się przytrafiła. I kompletnie zmieniła moje życie! – mówi aktorka.