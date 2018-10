Robb i Arya Starkowie znów razem? Fani „Gry o Tron” są zachwyceni

Uwaga, artykuł zawiera opisy fabuły serialu „Gra o Tron” .

Robb Stark, w którego w „Grze o Tron” wciela się aktor Richard Madden, jest pierworodnym synem lorda Eddarda Starka z Winterfell oraz Catelyn Stark z rodu Tullych. Najpierw był Lordem Winterfell, a później królem Północy i Tridentu. Robb Stark został zamordowany przez Freyów i Boltonów na weselu swojego wuja, nazwanym później Krwawymi Godami.

Aryę Stark, w której rolę wciela się Maisie Williams, poznajemy z kolei gdy ma dziewięć lat. Ma pięcioro rodzeństwa: braci Robba, Brana, Rickona i starszą siostrę Sansę oraz brata bękarta Jona Snowa.

W związku z tym, że w „Grze o Tron” Robb Stark dość szybko został pozbawiony życia, nie mamy raczej co liczyć na zjednoczenie rodzeństwa w serialu. Wszystko jednak wskazuje na to, że aktorzy wciąż spotykają się ze sobą w prawdziwym życiu. Zarówno Williams jak i Madden podzielili się na Instagramie tym samym zdjęciem w piątek 26 października. Widzimy na nich przytulającą się dwójkę. Z wpisu aktora wynika, że pojawił się na premierze spektaklu „I and You” w The Hampstead Theatre. Jest to pierwsza tego typu rola aktorki Maisie Williams.

