Awantura na imprezie George'a Clooneya. Celebrytka pobiła aktora?

Amerykańskie media publikują zdjęcia, na których widzimy policję, która rozmawia z Brandi Glanville. Wszystko wskazuje na to, że celebrytka uderzyła aktora Gatsby'ego Randolpha w twarz, rozwalając mu usta.

W rozmowie z TMZ Randolph przekazał, że zaatakowały go dwie kobiety. – Ta Brandi i jej przyjaciółka zobaczyły mnie, myślałem, że wszystko jest okej, ale zaraz po tym zostałem zaatakowany – stwierdził. TMZ donosi, że Glanville zeznała policji, że chciała przerwać awanturę. Wersja aktora jest jednak zupełnie inna. Twierdzi on, że obie kobiety zaatakowały go w tym samym czasie. Dodał też, że nikt na przyjęciu nie przyszedł, aby mu pomóc.

W związku ze sprawą nikt nie został aresztowały, jednak Randolph złożył policyjny raport.

