Film o Kapuścińskim wchodzi na ekrany kin. Animacja przyciągnie widzów?

„Jeszcze dzień życia” to książka Ryszarda Kapuścińskiego, którą „cesarz reportażu” wydał w 1976 roku. Historia wojny domowej w Angoli doczekała się ekranizacji. Film animowany o tym samym tytule wejdzie na ekrany kin w Polsce już w piątek 2 listopada. Międzynarodowa produkcja została do tej pory doceniona na kilku festiwalach. Na festiwalu w Gdyni film nominowano do konkursu „Inne spojrzenie”. Z kolei w San Sebastian „Jeszcze dzień życia” otrzymał nagrodę publiczności.

O czym jest film „Jeszcze dzień życia”?

Film w reżyserii Damiana Nenowa oraz Raula de la Fuente ukazuje historię reportera, który staje się świadkiem historycznych wydarzeń. Kapuściński w swojej książce pisał m.in. o wyludnieniu Luandy czy o sytuacji stolicy Angoli przed ofensywą sił południowoafrykańskich. Animacja jest przeplatana zdjęciami dokumentalnymi, a twórcy podłożyli pod nią polski dubbing. Widzowie usłyszą głosy m.in. Marcina Dorocińskiego, Olgi Bołądź oraz Mirosława Haniszewskiego. Za muzykę odpowiada Mikel Salas.

