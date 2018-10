Netflix. Będzie trzeci sezon serialu „Atypowy”

Netflix ogłosił, że powstaje trzeci sezon serialu "Atypowy", który liczył będzie 10 odcinków. Nowe przygody Sama (w tej roli Keir Gilchrist), nastolatka ze spektrum autyzmu, który chce być bardziej samodzielny i żyć tak, jak jego rówieśnicy, zobaczymy prawdopodobnie w 2019 roku.

Pierwszy sezon serialu oglądać możemy na platformie Netlix od sierpnia 2017 roku. Uzyskał on głównie pozytywne recenzje, choć krytykowano go za brak autystycznych aktorów i dostrzegalne niedokładności w obrazowaniu autyzmu. Drugi sezon, wydany we wrześniu 2018 roku, liczył więcej aktorów i pisarzy z autyzmem, otrzymał też lepsze recenzje.

Serial stworzony, napisany i wyprodukowany został przez Robię Rashid.

