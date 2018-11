Ludzie związani ze światem kina, którzy odeszli w 2018 roku

Wojciech Pokora

Aktor zmarł 4 lutego 2018 roku w wieku 83 lat. Kojarzony był powszechnie ze swoich komediowych ról w filmach i serialach takich jak „Miś”, „Alternatywy 4”, „C.K. Dezerterzy”. Wystąpił też w ekranizacji „Lalki” Bolesława Prusa i wielu rolach teatralnych. Grał dla Teatru Dramatycznego (1958–1984), Teatru Nowego (1984–1990) i Teatru Kwadrat (1990–2001) oraz w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej. Wykładał w Akademii Teatralnej w Warszawie. Co ciekawe, z wykształcenia był budowniczym silników i pracował przez kilka lat w fabryce FSO w Warszawie.



Agnieszka Kotulanka

Polska aktorka i teatralna zmarła 20 lutego 2018 roku. W latach 1981-1989 była aktorką Teatru Współczesnego w Warszawie. Po raz pierwszy zadebiutowała w Teatrze Telewizji w 1980 roku rolą Letty w inscenizacji dramatu "Śmierć komiwojażera" Arthura Millera. Wystąpiła wtedy m.in. u boku Tadeusza Łomnickiego i Barbary Krafftówny. W latach 1989-1991 mieszkała w Kanadzie. Największą popularność przyniosła Kotulance rola Krystyny Lubicz w serialu telewizyjnym „Klan”.



Emma Chambers

Aktorka zmarła w środę 21 lutego w wieku 53 lat. Przez pierwsze lata kariery grała w teatrze i okazjonalnie pojawiała się w telewizji. W 1994 roku obsadzona została jako Alice w serialu „Pastor na obcasach”. W 1998 Chambers otrzymała za tę rolę nagrodę British Comedy Award w kategorii najlepsza telewizyjna aktorka komediowa. W 1999 roku pojawiła się w głośnej komedii romantycznej „Notting Hill”, gdzie grała siostrę głównego bohatera, którego grał Hugh Grant.



Michael Anderson

Brytyjski reżyser filmowy zmarł 25 kwietnia w Vancouver w wieku 98 lat. Największy sukces reżyserowi przyniósł film „W 80 dni dookoła świata”, także z 1956 r. Dzieło zostało nagrodzone pięcioma Oscarami (w tym dla Najlepszego Filmu Roku) oraz Złotym Globem dla najlepszego filmu dramatycznego. Poza tym, zmarły reżyser miał na swoim koncie takie produkcje, jak „Przed sklepem jubilera”, „Wilk morski” czy „20 000 mil podmorskiej żeglugi”.



Milos Forman

Czeski reżyser filmowy zmarł 13 kwietnia 2018 roku w wieku 86 lat. W 1975 roku zekranizował powieść Kena Kesey’a „Lot nad kukułczym gniazdem”. Film ten, jako drugi w historii (pozostałe to „Ich noce” oraz „Milczenie owiec”), został uhonorowany aż pięcioma Oscarami w najważniejszych kategoriach (najlepszy reżyser, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy film i najlepszy scenariusz). Kolejnym sukcesem Formana był musical "Hair", a następnie film "Amadeusz", który przyniósł mu kolejnego Oscara.



Verne Troyer

Aktor i kaskader zmarł 21 kwietnia 2018 roku w wieku 49 lat. Troyer znany jest z takich filmów jak „Las Vegas Parano”, „Faceci w Czerni”, serii z Austinem Powersem czy „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Grał także w serialach, m.in. „Bostn Public” i „Rebelianci.



Pamela Gidley

Aktorka zmarła 16 kwietnia 2018 roku w wieku 52 lat. Ostatnią rolą, w jaką wcieliła się Gidley była rola Teresy Banks w firmie „Twin Peaks: The Missing Pieces”. Wcześniej zagrała w takich filmach jak „Mafia!”, „Mały wampirek”, czy „Gorzka prawda”.



Marek Nowakowski

Aktor zmarł 9 maja 2018 roku w wieku 71 lat. Zadebiutował w 1967 roku na deskach teatralnych w roli młodego "Inny" w "Karierze Artura Uli" Bertolta Brechta. Głównie pracował jako reżyser, jednak możemy go kojarzyć z epizodów w produkcjach tj. "Ojciec Mateusz", "Kryminalni", "Kasia i Tomek" czy "Brunet wieczorową porą". Ostatnio pracował przy planie filmów: "Ekstradycja 2", "Pitbull. Nowe porządki", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" czy "Botoks".



Margot Kidder

Kanadyjsko-amerykańska aktorka zmarła 13 maja 2018 roku w wieku 69 lat. Kidder sławę zdobyła w latach '70 i '80 minionego wieku, kiedy to u boku Christophera Reeve'a występowała w „Supermanie” i jego sequelach - „Superman II” z 1980 roku, „Superman III” z 1983 roku i „Superman IV” z 1987 roku. Kanadyjsko-amerykańska aktorka zagrała łącznie w ponad 70 produkcjach filmowych i telewizyjnych m.in. w filmie takich jak „Siostry” Briana de Palmy czy „Amityville Horror”.



Maciej Maciejewski

Aktor zmarł 17 maja 2018 roku w wieku 103 lat. Był związany z Teatrem Polskim w Warszawie i Teatrem Polskiego Radia. Grał m.in. w "Krótkim filmie o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego.



Kazimierz Witkiewicz

Aktor zmarł 13 lipca 2018 roku w wieku 93 lat. Szerokiej publiczności znany był przede wszystkim z roli Francesco Romanelli w filmie Tadeusza Chmielewskiego pod tytułem „Nie lubię poniedziałku” z 1971 roku. Grał także między innymi w: „Zamach Stanu” (Wacław Biernacki – Kostek), „Biały Mazur” (jako komisarz Kostrzewski), „Dulscy” (Felicjan Dulski), „Żołnierz zwycięstwa” (kapitan) czy „Zagubione uczucie” (dziennikarz).



Charlotte Rae

Aktorka zmarła 5 sierpnia 2018 roku w wieku 92 lat. Widzowie, głównie amerykańscy, mogą pamiętać ją z seriali „Diff'rent Strokes” i „The Facts of Life”.



Bernard Krawczyk

Bernard Krawczyk zmarł 12 sierpnia 2018 roku w wieku 87 lat. Przez lata występował w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Na dużym ekranie zasłynął rolami u Kazimierza Kutza, m.in. w „Perle w koronie” i „Soli ziemi czarnej”.



Kazimiera Utrata

Kazimiera Utrata zmarła 12 sierpnia 2018 roku w wieku 86 lat. Szeroka publiczność zapamięta ją przede wszystkim z roli cioci Stasi, w którą od 2000 roku wcielała się w serialu telewizyjnym „Klan”. Zagrała również w wielu filmach i serialach tj. „Boża podszewka”, „Zmiennicy”, „Miś” czy „Kochaj albo rzuć”.



Bronisław Opałko w roli Genowefy Pigwy

Bronisław Opałko zmarł 18 sierpnia 2018 roku w wieku 66 lat. Od lat 70. ubiegłego stulecia wcielał się w postać Genowefy Pigwy, baby z Napierstkowa. Współpracował m.in. z Zespołem Adwokackim „Dyskrecja”. Występował na festynach i koncertach, gdzie w ramach kabaretu Pigwa-Show wykonywał skecze przeplatane piosenkami kabaretowymi.



Stefán Karl Stefánsson w roli Robbiego Zgniłka

Islandzki aktor znany z roli Robbiego Zgniłka w serialu dla dzieci "Leniuchowo" zmarł 21 sierpnia 2018 roku w Los Angeles w wieku 43 lat.



Vanessa Marquez

Vanessa Marquez zmarła 30 sierpnia 2018 roku w wieku 49 lat. Najbardziej znana jest z roli pielęgniarki Wendy Goldman w serialu „Ostry Dyżur”.



Burt Reynolds

Akror, reżyser i producent filmowy zmarł 6 września 2018 roku w wieku 82 lat. Prawdziwy przełom w karierze przyniosła mu rola w "Deliverance" Boormana. Zagrał także w filmach "Sto karabinów". "Sam Whiskey", "Skullduggery" i "Fuzz". W kwietniu 1972 roku sesyjne zdjęcie w negliżu na futrze z niedźwiedzia trafiło na rozkładówkę jednego ze słynnych kobiecych magazynów „Cosmopolitan”; stał się hollywoodzkim symbolem seksu lat 70. W Polsce znany był przede wszystkim z serii "Mistrz kierownicy ucieka".



Al Matthews

Aktor zmarł 22 września 2018 roku w wieku 75 lat. Najbardziej znany jest z roli sierżanta Apone w filmie Jamesa Camerona pt. „Obcy – decydujące starcie” z 1986 roku. Grał także w filmie „Superman III” oraz „Grange Hill”.



Scott Wilson

Aktor zmarł 6 października 2018 roku w Los Angeles w wieku 76 lat. Rozgłos przyniosły mu role w „Wielkim Gatsbym” oraz „Pearl Harbor”. Za drugoplanową rolę w „The Ninth Configuration” otrzymał nominację do Złotego Globu. Ostatnim serialem, w jakim grał, był „The Walking Dead”, znany w Polsce także pod tytułem „Żywe trupy”.



Zbigniew Ruciński

Aktor scen krakowskich, zmarł 10 października 2018 w Krakowie w wieku 64 lat. Grał na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz Starego Teatru. Widzowie zobaczyć go mogli też w filmach i serialach, m.in. w „Klinice pod wyrwigroszem”, „Tajemnicy twierdzy szyfrów”, „Glinie”, „Śmierci jak kromka chleba” czy „Karol. Człowiek, który został papieżem”.