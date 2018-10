Aktorka oskarża Geoffreya Rusha. „Na scenie celowo schwycił mnie za pierś”

Zdarzenia, o których opowiadała we wtorek przed sądem Norvill, miały miejsce w 2015 roku podczas wystawiania sztuki „Król Lear” na deskach teatru w Sydney. Młoda aktorka twierdzi, że starszy partner „celowo” dotknął jej piersi przed publicznością podczas występu na scenie.

O zeznaniach Eryn Jean Norvill donosi „The Guardian” . Aktorka po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć o swoich doświadczeniach w rozmowie z „Daily Telegraph” . Tłumaczyła wówczas, że podczas całego procesu przygotowań do spektaklu Rush starał się wytworzyć atmosferę seksualnego napięcia, m.in. poprzez dotykanie młodszej aktorki.

Swoje słowa potwierdziła przed sądem. – Czułam się zaszokowana. Byłam zmieszana. Uważałam go za przyjaciela. Poczułam się zawstydzona, zakłopotana i wstydziłam się – opowiadała o swoich doświadczenia.

Norvill utrzymuje, że w trakcie próby generalnej z udziałem publiczności aktor miał celowo ująć ją za pierś i przesunąć dłonią w kierunku jej biodra. – Uważam, że to było celowe. To dotknięcie różniło się od innych, których wcześniej doświadczałam. Powoli i lekko naciskał na moją pierś. Dlatego twierdzę, że to było celowe – twierdziła aktorka.