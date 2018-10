Zoe Kravitz wystąpiła nago na okładce. Powtórzyła sesję matki sprzed 30 lat

Lisa Bonet ma na swoim koncie kilkanaście ról filmowych i serialowych. Wystąpiła m.in. we „Wrogu publicznym”, gdzie zagrała u boku Willa Smitha i Jona Voighta. Amerykanka jest jednak kojarzona głównie za sprawą małżeństwa z Lennym Kravitzem, które trwało do 1993 roku. Pięć lat wcześniej Bonet urodziła córkę, Zoe Kravitz. Będąc w drugim miesiącu ciąży, aktorka wzięła udział w sesji fotograficznej dla „Rolling Stone”. Po 30 latach Zoe postanowiła odtworzyć zdjęcie okładkowe, na którym jej matka pojawiła się nago.

Druga okładka Zoe

W rozmowie z magazynem Zoe zażartowała, że „praktycznie jest to jej druga okładka”, skoro na pierwszej była w brzuchu swojej matki. – Zawsze lubiłam tę okładkę. Gdy myślałam o „Rolling Stone” , to na myśl przychodziło mi właśnie to zdjęcie. Jest naprawdę uderzające i piękne – powiedziała 30-latka.

Sesji fotograficznej z udziałem Bonet towarzyszył wywiad, w którym aktorka została zapytana o to, co według niej oznacza „bycie gorącym” . Na identycznie sformułowane pytanie odpowiedziała Zoe. – Dla mnie „gorący” jest ktoś, kto jest pełen życia, pewny siebie oraz czujący się komfortowo z samym sobą – powiedziała. – Młody Mick Jagger, Aretha Franklin. Gdy ktoś pozwala sobie na życie bez poczucia winy i jest przy tym dobrym człowiekiem, to jest naprawdę gorące – podsumowała.

Czytaj także:

22-letnia modelka podbija Instagrama. Jej aktywność docenił nawet „Forbes”