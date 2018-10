Koordynator scen seksu. Nowy pomysł HBO

Po wybuchu seksskandalu z amerykańskim producentem filmowym Weinsteinem w październiku 2017 roku, dyrektorzy, producenci i aktorzy ponownie zaczęli zastanawiać się, jak radzić sobie z seksualnością w filmach. Pomysł na wprowadzenie zmian w polityce HBO powstał po tym jak aktorka serialu „The Deuce", Emily Meade, zażądała zatrudnienia koordynatora scen erotycznych. Aktorka gra rolę prostytutki, która rozpoczyna karierę gwiazdy filmów pornograficznych. Zdecydowano się przyjąć do zespołu w tej nowej roli Alicję Rodis.

Na czym polega praca koordynatora scen erotycznych?

„Rolling Stone” dokładnie opisało, jakie są obowiązki koordynatorki podczas nagrywania scen erotycznych. W czasie filmowania kolejnych scen Rodis m.in. dała aktorce Meade podkładkę pod kolana, by nie powstały na jej nogach siniaki. Pomiędzy ujęciami oferowała jej spray do ust. Dodatkowo przed nagraniami rozmawiała z aktorką o jej obawach i troskach, a następnie przekazywała je reżyserowi. Jej zadaniem jest także zagwarantowanie podopiecznym psychicznego wsparcia. Alicia Rodis należy do Intimacy Directors International, organizacji, której celem jest znormalizowanie standardów i praktyk związanych z powstawaniem scen erotycznych, a także przeciwdziałanie nadużyciom seksualnym.