Klasyka kina na Halloween. Lista najlepszych filmów dla dzieci i dorosłych

"Ghostbusters" (1984)

Amerykański horror komediowy w reżyserii Ivana Reitmana. Grupa naukowców zakłada przedsiębiorstwo nazwane "Pogromcy duchów" i próbuje odeprzeć atak wszelkiej maści duchów na Nowy Jork. W rolach głównych Bill Murray, Sigourney Weaver, Harol Ramis, Dan Aykroyd i Rick Moranis.



"Gnijąca panna młoda" (2005)

Film animowany fantasy w reżyserii Tima Burtona. Film tworzony był tzw. metodą poklatkową. Role odgrywają lalki z mechanizmem przekładniowym. Głosy pod głównych bohaterów podkładają Johnny Depp i Helena Bonham Carter.



"Szkoła czarownic" (1996)

Horror fantasy w reżyserii Andrew Fleminga. Fabuła filmu skupia się na grupie czterech nastoletnich dziewcząt, które uprawiają magię dla własnych korzyści, jednak szybko doświadczają tego negatywnych konsekwencji.



"Miasteczko Halloween" (1993)

Animowany musical dark fantasy w reżyserii Henry'ego Selicka, wyprodukowany przez Tima Burtona z muzyką Danny'ego Elfmana. Historia Jacka Skellintona, Dyniowego Króla, który jest znudzony sławą najstraszniejszego upiora, wyrusza przed siebie i trafia do kolorowego Gwiazdkowego Miasteczka.



"Totalna magia" (1998)

Amerykański film w reżyserii Griffina Dunne'a na podstawie powieści Alice Hoffman. Sandra Bullock i Nicole Kidman grają siostry Sally i Gillian Owens, które zawsze wiedziały, że różnią się od innych ludzi. Wychowywane prze ciotki nauczyły się praktykowania magii.



"The Rocky Horror Picture Show" (1975)

Musical w reżyserii Jima Sharmana i adaptacja sztuki autorstwa Richarda O'Briena. Główne roli zagrali Tim Curry, Susan Sarandon i Barry Bostwick. Produkcja jest parodycznym hołdem dla filmów science-fiction i horrorów klasy B z lat 30-tych ubiełego wieku.



"Hokus Pokus" (1993)

Komedia fantasy w reżyserii Kenny'ego Ortegi. Fabuła skupia się na historii sióstr Sanderson - czarownic z Salem, powieszonych 300 lat wcześniej, które w noc halloween zostają przywrócone do życia.



"Ze śmiercią jej do twarzy" (1992)

Czarna komedia w reżyserii Roberta Zemeckisa, w której główne role zagrali Goldie Hawn, Meryl Streep i Bruce Willis. Wymowa filmu ma satyryczny charakter. Reżyser wyśmiewa kult młodości charakterystyczny dla kalifornijskich wyższych sfer. Film był sukcesem komercyjnym - zarobił 149 milionów dolarów na całym świecie.



"Rodzina Adamsów" (1991)

Czarna komedia w reżyserii Barry'ego Sonnenfelda, ekranizacja komiksu Charlesa Addamsa. Film opowiada o dziwacznej, makabrycznej, arystokratycznej rodzinie, która musi zmierzyć się z nieuczciwym adwokatem, który chce przejąć ich majątek.



"Carrie" (1976)

Amerykański horror w reżyserii Briana De Palmy, będący ekranizacją pierwszej z wydanych powieści Stephena Kinga. Sissy Spacek wciela się w filmie w rolę Carrie White, siedemnastoletniej nieśmiałej nastolatki, która odkrywa, że posiada moce telekinetyczne i wykorzystuje je, gdy jest upokarzana przez swoich rówieśników.



"Edward Nożycoręki" (1990)

Mroczny film fantasy w reżyserii Tima Burtona z Johnnym Deppem w roli androida o imieniu Edward, który wskutek nagłej śmierci swojego wynalazcy, pozostał z ostrymi jak brzytwa nożycami zamiast dłoni. Wkrótce Edward zakochuje się w Kim Boggs (w tej roli Winona Ryder).



"Sok z żuka" (1988)

Czarna komedia w reżyserii Tima Burtona. Fabuła toczy się wokół niedawno zmarłej pary (w tych rolach Alec Baldwin i Geena Davis), którzy stają się duchami i nawiedzają swój były dom, oraz podstępnego ducha Beetlejuice'a (Michael Keaton) z Netherworld, który próbuje na dobre wypędzić z domu nowych mieszkańców (Catherine O'Hara, Jeffrey Jones i Winona Ryder).