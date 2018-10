Polski kandydat walczący o nominację do Oskara już w sprzedaży!

Po sukcesie „Idy” w 2014r. Paweł Pawlikowski wyreżyserował kolejny kinowy bestseller. „Zimna wojna” – polski film dramatyczny zdobywa kolejne nagrody oraz wyróżnienia. Historia trudnej miłości dwojga ludzi na tle wydarzeń zimnej wojny lat 50 i 60, którzy nie mogą być ze sobą przyciągnęła do kin rzesze widzów. Pomimo tego, że premiera miała miejsce w czerwcu 2018r. film do dziś wyświetlany jest na dużych ekranach.

W pierwszoplanowe role wcielili się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Akcja opatrzona została wyjątkową ścieżką dźwiękową, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Empik z myślą o swoich klientach wprowadził do oferty wersje DVD i Blue-ray hitu, który nie schodzi z ekranów kin. Film można nabyć wyłącznie w salonach Empik i na empik.com. Dzięki temu pasjonaci już teraz mogą oglądać obraz nominowany do najważniejszej nagrody w kinematografii – Oscara, we własnym gronie w domowym zaciszu.