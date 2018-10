Jon Bon Jovi krytykuje Kim Kardashian. „Co będzie w twojej autobiografii? Nagrałam film porno i co dalej?”

56-letni frontman zespołu The Bon Jovi oznajmił, że nigdy nie obejrzał więcej niż minuty amerykańskiego show o rodzinie Kardashianów.. – Nawet nie znam ich imion, nigdy nie widziałem nawet 60 sekund tego programu – powiedział. Muzyk skupił się na krytyce 38-letniej Kim Kardashian, która poślubiła Kanye Westa. Stwierdził, że gwiazda stała się sławna tylko dzięki udziałowi w filmach pornograficznych. – Co będzie w twojej autobiografii? Nagrałam film porno i co dalej? Stałam się sławna! – powiedział.

Kanye West i Kim Kardashian z wizytą w Ugandzie. Doszło do wymiany prezentów

W wywiadzie dla The Sunday Project muzyk stwierdził, że przerażające jest to, że żyjemy w świecie, w którym takie programy są popularne. Namawiał młodych ludzi do podejmowania kreatywnych, a zarazem wartościowych zajęć. – Napiszcie książkę, namalujcie obraz, grajcie, studiujcie, śpiewajcie, piszcie – zachęcał.

Bon Jovi już niedługo rozpocznie trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. W czerwcu 2019 roku wystąpi w Londynie, Liverpoolu i Coventry. Frontman zespołu powiedział The Sunday Project, że jest poruszony, gdy zastanawia się jak jego piosenki wpłynęły na fanów na całym świecie. Ogłaszając nadchodzącą trasę koncertową wokalista wyraził podekscytowanie grą na stadionach. – To wielkie pokazy, dziesiątki tysięcy ludzi razem, to właśnie jest to – zapowiadał.

