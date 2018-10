Agata Młynarska o swojej chorobie. „Muszę rezygnować z niektórych zobowiązań”

Agata Młynarska to dziennikarka i prezenterka telewizyjna, którą znają miliony. Nie wszyscy wiedzą, że zmaga się z przewlekłą chorobą Leśniowskiego-Crohna. Młynarska oznajmia, że ta przypadłość w sposób diametralny zmieniła jej życie. – Musiałam nauczyć się od nowa, tego, co jest dla mnie dobre, na co muszę uważać, jak zmienić styl życia, sposób odżywiania. Również jeśli chodzi o życie zawodowe wiele się zmieniło. Co prawda nadal mogę robić to, co robiłam, ale muszę rezygnować z niektórych zobowiązań, bo zwyczajnie nie mam na nie siły. Kiedy wyjeżdżam muszę wszystko zaplanować z góry i nie mogę zostawić niczego przypadkowi. Nie mogę spać w przypadkowym hotelu lub zjeść czegoś przypadkowego – powiedziała. – Zawsze mam ze sobą termofor, który nieco łagodzi dolegliwości oraz odpowiednie jedzenie. I muszę bardzo tego pilnować, bo nie każda restauracja oferuje produkty, które mogę spożyć – dodaje.

Leczenie

Dziennikarka odniosła się także do skuteczności stosowania innowacyjnych metod przy leczeniu osób, które zmagają się z chorobę Leśniowskiego-Crohna. – Tak, stosowanie innowacyjnych terapii jest ogromnym ułatwieniem i przede wszystkim nadzieją dla osób zmagających się z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania, bez konieczności planowania wszystkiego z góry z taką restrykcyjnością – tłumaczy Młynarska. Dziennikarka zauważa także jak ważne jest przyjmowanie odpowiednich leków. – Sama jestem na sterydoterapii i przyjmuję lek, który uważam, że działa doskonale – podawany właśnie w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Diagnoza

Prezenterka zwraca również uwagę na problemy z samym postawieniem diagnozy osobom chorującym. – W przypadku Leśniowskiego-Crohna ogromnym problemem jest dostęp do diagnostyki, począwszy od badań tak podstawowych jak: badanie kalprotektyny (substancji wskazującej na stan zapalny układu pokarmowego), pobranie wycinków, histopatologia. Diagnoza trwa bardzo długo. Sama mając dostęp do bardzo dobrych ośrodków w Warszawie czekałam prawie rok. Więc najważniejsza jest dobra i szybka diagnostyka – powiedziała.

Edukowanie społeczeństwa

Dziennikarka zauważa również, że w Polsce brakuje edukacji społeczeństwa na temat opisywanej choroby. Wskazuje szereg trudności, z którymi musi się mierzyć na co dzień. – Nie każdy rozumie, że np. nie mogę czekać z jedzeniem, nie mogę zjeść „za godzinę”. Mam określone pory jedzenia i muszę tego przestrzegać, jak i tego, co jem. Wiele osób tego nie rozumie i traktuje to jak moje „widzimisię”. Dlatego warto, aby wszyscy Polacy wiedzieli więcej, bo to pozwoli lepiej zrozumieć ludzi chorych i ich problemy, a także być bardziej tolerancyjnym społeczeństwem – konkluduje.