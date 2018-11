Złodziej podobny do kultowego bohatera „Przyjaciół”. Policja ustaliła, skąd pochodzi

Polski wątek w hollywoodzkiej seksaferze. 16-letnia modelka ofiarą...

Miał zmuszać ją do kontaktu fizycznego, nakłaniać do seksu, a gdy odmówiła – niszczyć jej karierę. Amerykańskie media donoszą o polskiej modelce, która dołączyła do grona kobiet oskarżających znanego producenta filmowego Harveya Weinsteina.