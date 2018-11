Miejsce kobiety jest w domu? Reklama „House of Cards” wzbudza kontrowersje

„Miejsce kobiety jest w domu”. Billboard z takim hasłem pojawił się w centrum Warszawy, a tajemnicza reklama zapowiada najnowszy, a zarazem ostatni sezon serialu „House of Cards” . Netflix nawiązał przy tym do postaci Claire Underwood, która po śmierci swojego męża zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że taki chwyt marketingowy nie wszystkim przypadł do gustu. Swoje oburzenie wyraziły na Facebooku przedstawicielki organizacji Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Internauci podzieleni

„W Polsce, w 2018 roku, dwa lata po zapoczątkowanym właśnie tutaj światowym buncie kobiet, Netflix reklamuje nowy sezon House of Cards w ten oto sposób, w samym centrum Warszawy. W kraju w którym rośnie rasizm, ksenofobia, homofobia i seksizm, a nienawiść do kobiet jest oficjalną polityką rządu, marketingowcy Netflixa najwyraźniej uważają to za zabawne. Co będzie następne: „Hitler miał rację” jako „ironiczna” reklama serialu o latach 30?” – czytamy na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Internauci zauważyli, że hasło użyte przez twórców Netflixa jest fragmentem zdania z teasera promującego serial, który brzmi: „Miejsce kobiety jest w domu. Białym Domu” . „Litości... to teaser trailera, który, jak sprawdźcie, brzmi wręcz przeciwnie. Świetny zabieg reklamowy a wam życzę najpierw sprawdzić w czym rzecz a nie oceniać” – napisała jedna z komentujących. „Co z tego że druga część hasła zmienia kontekst pierwszego skoro większość ludzi nigdy go nie zobaczy?” – zauważył ktoś inny. Użytkownicy zwrócili uwagę, że nie wszyscy znają sztandarową produkcję Netflixa, a na reklamie nie zamieszczono nazwy serialu oraz emblematu producenta, przez co skojarzenie z serialem nie jest oczywiste.

Szósty, a zarazem ostatni sezon „House of Cards” , pojawił się w Netflixie 2 listopada. Najnowsza odsłona produkcji będzie nieco krótsza niż poprzednie, a sezon obejmuje w sumie osiem odcinków.

