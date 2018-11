Wraca „House of Cards”. Premiera nowego sezonu z Claire Underwood w roli głównej

Pięć lat temu „House of Cards” został udostępniony w platformie Netflix i od tego momentu stał się jednym z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Produkcja ukazująca mroczne kulisy amerykańskiej polityki ma swoich fanów również w Polsce, gdzie z niecierpliwością oczekiwano na premierę ostatniego sezonu.

Kiedy premiera „House of Cards”?

Najnowszy sezon „House of Cards” pojawił się w Netflixie w piątek, 2 listopada. Jest to szósta i zarazem ostatnia odsłona produkcji, która gatunkowo jest określana jako dramat polityczny. Fani serialu mogą czuć się nieco zawiedzeni, ponieważ w ostatnim sezonie czeka ich tylko osiem odcinków. Poprzednie serie miały po 13 epizodów.

O czym będzie najnowszy sezon „House of Cards”?

Przez pierwsze kilka sezonów to Frank Underwood był wiodącą postacią w serialu. Polityk grany przez Kevina Spacey'a zyskał sympatię widzów na całym świecie. Po skandalu seksualnym z udziałem aktora, twórcy stanęli przed trudną decyzją. Choć początkowo spekulowano, że nie zdecydują się na kontynuację serialu, to pod naciskiem Robin Wright zdecydowali się na nakręcenie ostatniej serii. Determinacja aktorki grającej Claire Underwood nie dziwi, ponieważ to właśnie jej postać będzie wiodła prym w szóstym sezonie.

Claire Underwood zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jej współpracownicy nie zawsze okazują jej szacunek. Inteligentna i wyrachowana polityk rządzi jednak jednym z najpotężniejszych mocarstw na świecie i niejednokrotnie będzie miała okazję udowodnić swoją wartość. Twórcy wykorzystali przy tym kilka bieżących wątków, w tym wojnę w Syrii oraz politykę Rosjan.

Co stało się z postacią Franka Underwooda?

Kevin Spacey, który w pierwszych pięciu sezonach grał Franka Underwooda, został odsunięty od produkcji. Afera wokół aktora rozpoczęła się, gdy Anthony Rapp opowiedział o tym, jak przed laty miał paść ofiarą molestowania gwiazdora. W świetle tych doniesień Netflix nie mógł pozwolić sobie na dalszą współpracę z gwiazdorem, a twórcy podjęli decyzję o uśmierceniu jego postaci.