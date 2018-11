Odciął sobie część ręki i udawał weterana. Dzięki temu dostał kilka ról serialowych

Todd Latourette zagrał w kilku serialach, w tym w „Zadzwoń do Saula” oraz „Longmire”. Ostatnio aktor udzielił szczerego wywiadu dla stacji KOB 4. Przyznał, że od dawna zmaga się z chorobą psychiczną. 17 lat temu na krótki czas odstawił leki, co znacznie pogorszyło jego stan i doprowadziło do nieprzemyślanej decyzji. Latourette korzystając z pilarki tarczowej odciął sobie część prawej ręki. Po latach przyznał, że dokonał amputacji podczas tzw. epizodu psychotycznego, czyli gwałtownego i szybko mijającego zaburzenia.

Jego historia pomoże innym?

Co zaskakujące, brak kończyny pomógł Latourettowi w karierze aktorskiej. Amerykanin przez lata udawał weterana wojennego, dzięki czemu został zaproszony do udziału w kilku produkcjach. Podczas ostatniego wywiadu przeprosił za swoje kłamstwa twierdząc, że znowu chce się leczyć. – Zachowywałem się niehonorowo. Wyznając prawdę szkodzę mojej karierze, ale jeśli ktoś myśli, że robiłem to dla własnej korzyści, to tak nie jest – wyjaśnił. Przy okazji podkreślił, że odcięcie ramienia to konsekwencja jego choroby psychicznej, a nie wyrachowane działanie mające na celu zdobycie roli aktorskiej.

Latourette ma nadzieję, że jego historia pomoże tym, którzy zmagają się z chorobą psychiczną, a którzy nie chcą przyjmować leków. Zadeklarował przy okazji, że kończy współpracę z producentem New Mexico Film Industry, z którym był związany m.in. za sprawą gry w „Zadzwoń do Saula”.