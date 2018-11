Aktor Alec Baldwin aresztowany. Trump komentuje: Życzę mu powodzenia

Amerykańska telewizja powołuje się na informacje od przedstawiciela policji z Nowego Jorku. John Grimpel przekazał stacji, że do incydentu z udziałem aktora doszło na Manhattanie. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów zdarzenia. Hollywood Reporter powołując się na informacje od Sophii Mason z NYPD podaje, że między aktorem a inną osobą najprawdopodobniej doszło do kłótni o miejsce parkingowe, która zakończyła się rękoczynami przy parkomacie. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala Lenox Hill. Media podkreślają, że wcześniej Baldwin dał się poznać z agresywnej strony, gdy atakował paparazzich.

Alec Baldwin jest obecnie gospodarzem niedzielnego talk-show ABC nazwanego od jego nazwiska. W „Saturday Night Live” wciela się w Donalda Trumpa. Co ciekawe, o aresztowanie aktora zapytany został przez dziennikarzy sam prezydent, który nie ukrywa antypatii do Baldwina spowodowanej przez jego występy. – Życzę mu powodzenia – skomentował z uśmieszkiem Trump.

Czytaj także:

Weronika Rosati została zmuszona do rozbieranej sceny. Szantażowano ją, że „więcej nie zagra”