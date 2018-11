Będzie sequel filmu „Gladiator”. Reżyserem ponownie Ridley Scott

O drugiej części „Gladiatora” mówiło się już po premierze „jedynki”. Fabuła nie pozwalała jednak na to, aby głównym bohaterem był znów Maximus (w tej roli Russel Crowe). Według odrzuconego scenariusza kontynuacji, w „Gladiatorze 2” główny bohater miał powrócić na ziemię, by walczyć w różnych epokach historycznych, aż do II wojny światowej. Autorem tego nieco karkołomnego pomysłu był Nick Cave. Scenariusz muzyka ostatecznie odrzucono.

Ridley Scott przez lata zastanawiał się jednak, jak przywrócić ten projekt do życia. W końcu, gdy w Hollywood nastała moda na seriale, kontynuacje i nowe adaptacje, reżyser dostał od producentów zielone światło. W sequelu „Gladiatora” głównym bohaterem będzie Lucjusz, wnuk Marka Aureliusza, syn Lucilli, siostrzeniec Commodusa. Nie wiadomo jeszcze, który aktor wystąpi w tej roli. Pewne jest, że wszyscy będą przyglądać się produkcji z dużym zainteresowaniem. Pierwszy „Gladiator” był jednym z największych hitów kinowych po 2000 roku. Zarobił 460 mln dolarów i zgarnął aż pięć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i najlepszego aktora pierwszoplanowego.