Alec Baldwin z zarzutami za pobicie. Jego ofiarą padł kierowca z Polski?

Media podają, że do incydentu z udziałem aktora doszło na Manhattanie. Hollywood Reporter powołując się na informacje od Sophii Mason z nowojorskiej policji podaje, że między aktorem a właścicielem firmy budowlanej z Polski Wojciechem Cieszkowskim najprawdopodobniej doszło do kłótni o miejsce parkingowe, która zakończyła się rękoczynami przy parkomacie. 49-letni Polak maił postawić samochód w miejscu, w którym chciał zaparkować aktor. Cieszkowski, który po całym zajściu został przewieziony do szpitala, powiedział w rozmowie z portalem Pge Six, że jest obolały, ale nic mu nie będzie. – Rozpoznałem Baldwina bo widziałem go kilka razy w Saturday Night Live – tłumaczył.

Aktor trafił do aresztu w East Village na Manhattanie, z którego został zwolniony po dwóch godzinach. Baldwin został oskarżony o napaść i nękanie trzeciego stopnia. Rozprawa przed sądem jest planowana na 26 listopada. Aktor nie przyznaje się do winy. Na swoim profilu na Twitterze Baldwin zaprzeczył, jakoby w Nowym Jorku miało dojść do jakiegokolwiek incydentu z jego udziałem. Aktor oskarżył również media o szukanie taniej i niepotrzebnej sensacji.

Co na to Donald Trump?

Alec Baldwin jest obecnie gospodarzem niedzielnego talk-show ABC nazwanego od jego nazwiska. W „Saturday Night Live” wciela się w Donalda Trumpa. Co ciekawe, o aresztowanie aktora zapytany został przez dziennikarzy sam prezydent, który nie ukrywa antypatii do Baldwina spowodowanej przez jego występy. – Życzę mu powodzenia – skomentował z uśmieszkiem Trump.

