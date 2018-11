Aktor z „Klanu” pochwalił się intymnym zdjęciem. Internauci podzieleni

Od kilku tygodni media donoszą o nowej wybrance gwiazdora „Klanu” . Romans z 23 lata młodszą Pauliną Koziejowską sprawił, że o Borkowskim znów zaczęło być głośno i to bynajmniej nie ze względu na jego aktorskie dokonania. Para nie kryje się bowiem ze swoim związkiem i chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Relacje ze wspólnych wyjść aktora i pogodynki często można spotkać na ich profilach w mediach społecznościowych. Zakochani gościli także w telewizji śniadaniowej.

Tym razem Borkowski poszedł o kolejny krok dalej i pokazał zdjęcie, na którym widać go z nagim torsem, całującego otuloną ręcznikiem wybrankę.

Dla części internautów było to zbyt duże przekroczenie granic prywatności – pod wpisem na Instagramie aktora nie brakuje krytycznych komentarzy, a między komentującymi wywiązała się gorąca dyskusja. „Panie Jacku, po co to?” – pyta jeden z internautów. „Nieźle, zapraszać opinię publiczną do łóżka. Masakra” – napisała kolejna osoba. Z relacji partnerki Borkowskiego wynika, że zdjęcie powstało podczas wizyty w SPA.

Czytaj także:

Janda pokazała skargę od niezadowolonego widza. „Wstyd i hańba tak się zachowywać”