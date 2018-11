Co nowego w HBO GO w listopadzie? Oto lista 10 najlepszych filmów i seriali

Każdego miesiąca oferta platformy HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie widzowie mogą wybierać spośród około 800 filmów i ponad 200 seriali. Z listy nowych produkcji, które czekają na użytkowników w tym miesiącu, wybraliśmy dziesięć tych, które naszym zdaniem szczególnie zasługują na uwagę.

"McKellen: Odegrać życie"

Produkcja przybliża biografię Iana McKellena, jednego z najbardziej uznanych angielskich aktorów.



"Elvis Presley: Poszukujący"

Dwuczęściowy film dokumentalny HBO pokazujący życie Elvisa Presleya.



"Księgowy"

Film z 2016 r., w którym główną rolę zagrał Ben Affleck. Kiedy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.



"Pułapka czasu"

Widowiskowa produkcja w gwiazdorskiej obsadzie (Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Chris Pine, Mindy Kaling), będąca ekranizacją ponadczasowej powieści autorstwa Madeleine L’Engle.



"To"

Filmowa propozycja dla fanów horrorów. "To" z 2017 r. w reżyserii Andrésa Muschiettiego przedstawia historię z miasta Derry. Głównym bohaterem jest klaun o imieniu Pennywise, który zapisał się na kartach historii jako morderca.



"Dom wygranych"

To filmowa nowość na listopad dla widzów HBO GO. Produkcja opowiada o małżeństwie, które straciło pieniądze przeznaczone na studia córki i postanawia zdobyć je za wszelką cenę.



"Genialna przyjaciółka"

To będzie premiera ekranizacji powieści Eleny Ferrante "Genialna przyjaciółka". Akcja serialu toczy się w Neapolu na przestrzeni ponad 60 lat.



"Ucieczka z Dannemory"

Serial opowiada historię dwóch więźniów, którzy uciekli z jednego z najlepiej strzeżonych więzień w stanie Nowy Jork.



"Skandal w angielskim stylu"

Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.W jego rolę wcielił się Hugh Grant



"Hackerville"

To rumuńsko-niemiecki serial. Przedstawia losy policjantki zajmującej się sprawą cyberataku na niemiecki bank.