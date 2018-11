Joanna Opozda zagra Brigitte Bardot. „Życie potrafi zaskakiwać”

Joanna Opozda znana jest głównie z roli serialowych. Sławę przyniosła jej rola Jowity Kaczmarek w „Pierwszej miłości”. Pojawiała się także w filmach „Planeta singli” czy „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Przez widzów może być kojarzona również za sprawą epizodycznych ról w „Drugiej szansie” i w „W rytmie serca”. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z większym wyzwaniem, jakim jest zagranie legendarnej Brigitte Bardot.

„Wciąż ciężko mi uwierzyć"

Za reżyserię „Brigitte Bardot cudowna” odpowiada Lech Majewski. To właśnie on zaprosił Opozdę do współpracy. Dołączenie do obsady nie byłoby niemożliwe, gdyby nie zgoda Francuzki. „Wciąż ciężko mi uwierzyć w to, ze legenda kina, ikona – Brigitte Bardot oglądała moje zdjęcia i mój casting. Osobiście zaakceptowała wybór mojej skromnej osoby do tej roli, ogromny zaszczyt. Życie potrafi zaskakiwać, jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa” – napisała Opozda na Instagramie. U boku 31-latki zagra m.in. Weronika Rosati, która wcieli się w rolę Elizabeth Taylor.

