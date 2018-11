Widzowie oburzeni sceną orgii w „Chilling Adventures of Sabrina”. „Koleś, ona ma 16 lat!”

W serialu główną bohaterkę Sabrinę gra Kiernan Shipka, znana najbardziej z roli Sally Draper w serialu „Mad Men” . Scena orgii pojawia się w siódmym odcinku serialu. Słyszymy przy tej okazji w tle piosenkę „Criminal” Fiony Apple. Kiedy 16-letnia Sabrina nie chce przyłączyć się do orgii jest wyśmiewana za „zabijanie nastroju” i ponaglana, aby „albo się przyłączyła albo wyszła” . Wielu widzom nie spodobała się ta scena, a wyraz tego dali w mediach społecznościowych.

W rozmowie z FOX News Peter Sprigg z organizacji Family Research Council przekazał, że w jego opinii serial „Sabrina” nie jest odpowiedni dla docelowych odbiorców. – Przekształcanie bohaterów komiksów w telewizyjne złowieszcze i hiperseksualizowane postaci to trend niepokojący sam w sobie. Ciemne, okultystyczne elementy w „Chilling Adventures of Sabrina” dostarczają wystarczających powodów dla rodziców, aby trzymać swoje dzieci z daleka od tego serialu – stwierdził. – Przedstawiając rzeczywistą orgię na ekranie, serial przekroczył granice, a jeśli jego producenci wierzą w to, że sytuację zmienia fakt, iż każdy z nich ma na sobie bieliznę sprawia, to muszą to ponownie przemyśleć. Ta treść nie jest odpowiednia dla nikogo, a już przede wszystkim nie dla nastolatków – dodał.

Na to, że scena w siódmym odcinku serialu „ Chilling Adventures of Sabrina ” sprawiła, że czuli się niekomfortowo, zwrócili uwagę też niektórzy użytkownicy Twittera. Niektórzy z nich stwierdzili, że była ona po prostu niepotrzebna. „Czy ten chłopak Nicholas naprawdę zapytał Sabrinę czy chce przyłączyć się do orgii? Koleś, ona ma 16 lat!” – zwracał uwagę jeden z internautów.

„Chilling Adventures of Sabrina”

„Chilling Adventures of Sabrina” to amerykański serial wyprodukowany przez Warner Bros i opracowany przez Roberto Aguirre-Sacasa dla platformy Netflix. Serial stworzony został na podstawie serii komiksów o tym samym tytule.

Serial skupia się na postaci Sabriny, która musi okiełznać swoją dwoistą naturę pół-czarownicy, pół-śmiertelnika, podczas walki z siłami zła, które zagrażają jej, jej rodzinie oraz całemu światu. W główną rolę wciela się znana z serialu „Mad Men” niezwykle zdolna aktorka młodego pokolenia Kiernan Shipka. W obsadzie znaleźli się także: Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Richard Coyle i Miranda Otto.