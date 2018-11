Jak Amy Schumer znosi ciążę? Aktorka przyznała, że nie jest łatwo

37-letnia Amy Schumer podczas swojego pierwszego komediowego występu od czasu poinformowania fanów, że wraz z mężem spodziewają się dziecka, opowiedziała o trudnościach związanych z byciem w ciąży. – Nie podoba mi się to. Ciężko znoszę ciążę – powiedziała aktorka podczas show w Las Vegas. W swoim stylu odniosła się również do spekulacji dotyczących płci dziecka. – Nie wiem co to będzie. Myślę, że będzie to dziecko – powiedziała. Amy Schumer zdobyła rozgłos dzięki roli w filmie „Jestem taka piękna!”.

Amy Schumer w nietypowy sposób poinformowała o ciąży

Amy Schumer opublikowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie przerobione zdjęcie przedstawiające trzymającą się za brzuch księżnę Megan oraz towarzyszącego jej księcia Harrego. W miejscu głów pary książęcej zostały wklejone twarze aktorki i jej męża.

W treści posta Schumer zwróciła się do obserwatorów, by śledzili profil jej koleżanki dziennikarki Jessici Yellin. Kobieta na Instagram Stories opublikowała listę popieranych przez siebie kandydatów do amerykańskiego parlamentu. Na samym końcu tej listy pojawił się wers, który dotyczył Amy Schumer. „Jestem w ciąży – Amy Schumer" – czytamy.

Następnie aktorka udostępniła tę informację na swoim profilu na Instagramie. Do przyszłych rodziców zaczęły spływać tysiące wiadomości z gratulacjami. Para wzięła ślub w lutym 2018 roku. Mąż aktorki, Chris Fischer, jest wielokrotnie nagradzanym szefem kuchni.