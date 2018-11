Zlatan Ibrahimovic marzy o karierze aktorskiej. „James Bond? Czemu nie!”

Już wkrótce w zagranicznych księgarniach pojawi się nowa autobiografia Zlatana Ibrahimovica. Książka „I am Football”, która wkrótce pewnie będzie dostępna także dla polskich czytelników, to opowieść o przebiegu kariery popularnego Szweda oraz o jej najtrudniejszych momentach. Promocji publikacji towarzyszą wywiady, jakich „Ibra” udziela szwedzkim mediom. W rozmowach z „Dagens Nyheter” opowiedział o swoich planach na przyszłość.

„Mogę się przystosować, jestem jak kameleon”

Ibrahimovic ma 37 lat i gra w Los Angeles Galaxy. Chociaż wiele mówi się o jego powrocie na europejskie boiska, to kariera Szweda nieuchronnie zmierza do końca. Zawodnik przyznał, że już teraz myśli o przyszłości. – Nie wiem, co poczuję, gdy nadejdzie koniec. Ale trzeba ciągle mieć zajęcie. W innym wypadku będziesz uderzał w ścianę. Widziałem wiele takich przykładów piłkarzy, którzy przestali grać. Nie chcę skończyć tak jak oni – wyjaśnił „Ibra”.

Ostatnie miesiące spędzone niedaleko Hollywood najwyraźniej skłoniły zawodnika do myślenia o karierze aktorskiej. Doświadczenie z gry w reklamach może okazać się w tym wypadku bardzo przydatne. – Od kilku lat czuję się coraz bardziej sobą przed kamerą – powiedział Ibrahimovic. – Dobry charakter czy zły charakter – jestem w stanie zagrać wszystko. Mogę się przystosować, jestem jak kameleon – dodał.